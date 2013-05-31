أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

دراسة: السير نصف ساعة يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

Google+ Print
دراسة: السير نصف ساعة يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب دراسة: السير نصف ساعة يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

كتب : سارة سعيد منذ 21 دقيقة

أوضحت دراسات تابعة لمركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي بجامعة هارفارد أن المشي يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال المتقاعدين الذين يسيرون لمسافة 15 ميلا في اليوم هم أقل تعرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بالمقارنة مع الرجال الذين يسيرون أقل.

وتنصح الدراسة بضرورة السير لمدة تصل لـ3 ساعات أسبوعيا، أي ما يعادل 30 دقيقة يوميا، وهو ما يقلل من أخطار أمراض القلب عند النساء بنسبة 40 بالمائة.

كما أوضحت الدراسة أن النساء الذين يسرن من 1-3 ساعات أسبوعيا تقل عندهن خطر الإصابة والوفاة من سرطان الثدي والرحم بنسبة 19 بالمائة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري

الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري

الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة

الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها