دراسة: السير نصف ساعة يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

كتب : سارة سعيد منذ 21 دقيقة

أوضحت دراسات تابعة لمركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي بجامعة هارفارد أن المشي يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال المتقاعدين الذين يسيرون لمسافة 15 ميلا في اليوم هم أقل تعرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بالمقارنة مع الرجال الذين يسيرون أقل.

وتنصح الدراسة بضرورة السير لمدة تصل لـ3 ساعات أسبوعيا، أي ما يعادل 30 دقيقة يوميا، وهو ما يقلل من أخطار أمراض القلب عند النساء بنسبة 40 بالمائة.

كما أوضحت الدراسة أن النساء الذين يسرن من 1-3 ساعات أسبوعيا تقل عندهن خطر الإصابة والوفاة من سرطان الثدي والرحم بنسبة 19 بالمائة.