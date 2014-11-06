وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الإثيوبي تفعيل 6 اتفاقيات تكنولوجية

بحث المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس، مع نظيره الإثيوبي جاتشيو نجاش تفعيل الاتفاقيات الـ6 التي جرى توقيعها بين مصر وإثيوبيا منذ عامين، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر «كايرو آي سي تي» المقام خلال الفترة من 4 وحتى 7 نوفمبر الجاري.

وتتضمن الاتفاقيات مجالات التدريب التكنولوجي للشباب الإثيوبي، والتوثيق الحضاري والطبيعي للتراث الإثيوبي، وتطوير منظومة عمل الحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني، والاستفادة من خبرة مصر في إنشاء المناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى عدد من المجالات المتعلقة بالتطوير والتحديث التكنولوجي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة.