أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الإثيوبي تفعيل 6 اتفاقيات تكنولوجية

  • مصر
  • 11
Google+ Print

بحث المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس، مع نظيره الإثيوبي جاتشيو نجاش تفعيل الاتفاقيات الـ6 التي جرى توقيعها بين وإثيوبيا منذ عامين، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر «كايرو آي سي تي» المقام خلال الفترة من 4 وحتى 7 نوفمبر الجاري.

وتتضمن الاتفاقيات مجالات التدريب التكنولوجي للشباب الإثيوبي، والتوثيق الحضاري والطبيعي للتراث الإثيوبي، وتطوير منظومة عمل الإلكترونية، والأمن السيبراني، والاستفادة من خبرة مصر في إنشاء المناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى عدد من المجالات المتعلقة بالتطوير والتحديث التكنولوجي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة