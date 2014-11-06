بالصور والفيديو.. الالاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة بالباجور وسط هتافات مناهضة للإخوان

شيع مساء اليوم الخميس, الالاف من أهالي قرية شبرا زنجي التابعة لمركزالباجور بمحافظة المنوفية جنازة قتيل الشرطة أحمد كمال مسعود أمين شرطة بإدارة النقل والموصلات والذي لقى مصرعه في أنفجار قنبلة داخل قطار كفر الزيات- منوف داخل محطة منوف.

وأقيمت جنازة عسكرية للشهيد من المسحد الكبير للقرية بحضور اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير للنقل والموصلات وعدد من قيادات المركز .

وتحولت الجنازة الى مظاهرة ضد جماعة الاخوان وسط ترديد هتافات ضد الجماعة ومنها ” الاخوان هما الارهاب – ياشهيد نام واتاح واحنا نكمل الكفاح – لا الة الا الله والشهيد حبيب الله –لا اله الا الله والاخوان أعداء الله

وقال محمد جمال من أهالى القرية أن الشهيد متزوج من زينب عبد الجابر خضر ولديه 3 أولاد وائل 8سنوات في الصف الثاني الابتدائي ،جني 5 سنوات ،عمر 3سنوات وكان ينتظر مولود جديد ، مضيفا أنه لديه 4 أشقاء وهم وائل 43سنة ،محمد 27 سنة ،نهي 40 سنة ، أسماء، وأن الشهيد كان يتمتع بخلق حسن وسمعة طيبة بين الناس.

وطالب محمد عبد الفتاح خال الشهيد المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالقصاص لدم الشهداء وسرعة القبض علي مرتكبي الجريمة.

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