أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور والفيديو.. الالاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة بالباجور وسط هتافات مناهضة للإخوان

Google+ Print
بالصور والفيديو.. الالاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة بالباجور وسط هتافات مناهضة للإخوان بالصور والفيديو.. الالاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة بالباجور وسط هتافات مناهضة للإخوان

شيع مساء اليوم الخميس, الالاف من أهالي قرية شبرا زنجي التابعة لمركزالباجور بمحافظة المنوفية جنازة قتيل الشرطة أحمد كمال مسعود أمين شرطة بإدارة النقل والموصلات والذي لقى مصرعه في أنفجار قنبلة داخل قطار كفر الزيات- منوف داخل محطة منوف.

وأقيمت جنازة عسكرية للشهيد من المسحد الكبير للقرية بحضور اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير للنقل والموصلات وعدد من قيادات المركز .

وتحولت الجنازة الى مظاهرة ضد جماعة الاخوان وسط ترديد هتافات ضد الجماعة ومنها ” الاخوان هما الارهاب – ياشهيد نام واتاح واحنا نكمل الكفاح – لا الة الا الله والشهيد حبيب الله –لا اله الا الله والاخوان أعداء الله

وقال محمد جمال من أهالى القرية أن الشهيد متزوج من زينب عبد الجابر خضر ولديه 3 أولاد وائل 8سنوات في الصف الثاني الابتدائي ،جني 5 سنوات ،عمر 3سنوات وكان ينتظر مولود جديد ، مضيفا  أنه لديه 4 أشقاء وهم وائل 43سنة ،محمد 27 سنة ،نهي 40 سنة ، أسماء، وأن الشهيد كان يتمتع بخلق حسن وسمعة طيبة بين الناس.

وطالب محمد عبد الفتاح خال الشهيد المشير عبد الفتاح رئيس الجمهورية والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالقصاص لدم الشهداء وسرعة القبض علي مرتكبي الجريمة.

" frameborder="0">

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين

وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين

الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد

الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب