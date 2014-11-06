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تنظيم الإخوان يزور مستندات رسمية عن أوضاع حقوق الأنسان في مصر لتوزيعها فى الأمم المتحدة

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تنظيم الإخوان يزور مستندات رسمية عن أوضاع حقوق الأنسان في مصر لتوزيعها فى الأمم المتحدة تنظيم الإخوان يزور مستندات رسمية عن أوضاع حقوق الأنسان في مصر لتوزيعها فى الأمم المتحدة

جماعة الإخوان

قالت مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحزب الحرية والعدالة المحظور قاموا بتزوير مستند رسمي مزعوم صادر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان وقرار مزعوم صادر عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ، حيث قامت الجماعة بتوزيع تلك المستندات المزورة على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
> وأضافت المصادر ” أن البعثة المصرية الدائمة في جنيف قامت علي الفور بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مخاطبة مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وسكرتارية مجلس حقوق الإنسان والبوليس الدبلوماسي بمذكرات رسمية، وذلك لفتح تحقيق رسمي في تزوير تلك المستندات ومحاسبة من قاموا بعملية التزوير وتقديمهم للعدالة.

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