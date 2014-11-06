«القرضاوي» يدعو إلى حماية الأقصى والاستعداد لـ«معركة التحرير الكبرى»

دعا الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأمة إلى التخلي عن خلافاتها والدخول في مصالحة عامة وتوحيد جهودها من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى.

وقال «القرضاوي»، في بيان، الخميس، إن ما يحدث للمسجد الأقصى كارثة كبرى، لا يجوز لأمة العرب وأمة الإسلام أن تسكت عنها، معتبرًا أنه فرض على الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، أن تترك القضايا الصغرى والخلافات الجانبية وتهتم بقضية الإسلام الأولى، المتمثلة في فلسطين، وقضيتها الكبرى «القدس»، والأقصى الأسير، داعيا الأمة إلى مصالحة عامة وتتناسى الخلافات لتنطلق يدًا واحدة لمعركة التحرير الكبرى.

ودعا «القرضاوي» علماء المسلمين في أنحاء العالم لأن يزأروا بكلمة الحق في مساجدهم، وأن يعلنوا لشعوبهم المسلمة ما يجب عليهم تجاه مقدساتهم، وإنقاذ أقصاهم، مطالبًا زعماء المسلمين وحكامهم بأن يتخلوا عن مصالحهم الشخصية وخلافاتهم الجزئية، ليلتقوا للدفاع عن مقدسات الأمة.

يُذكر أن 10 مستوطنين اقتحموا، الخميس، ساحات المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، وسط حماية أمنية من قبل الشرطة الإسرائيلية، حسب مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية.