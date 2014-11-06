بالصور.. جنازة شهيد الشرطة بالمنوفية تتحول إلى مظاهرة ضد الإخوان بالحامول

شيع الآلاف من أهالي قرية الحامول التابعة لمركز منوف جثمان شهيد الشرطة محمد عبد المقصود الخولي أمين الشرطة الذي لقى مصرعه فى انفجار قنبلة بقطار منوف.

وأُقيمت جنازة عسكرية للشهيد بحضور اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية والدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة من المسجد البحرى بالقرية.

وردد الأهالي هتافات ضد جماعة الاخوان ومنها “لا اله الا الله الشهيد حبيب الله لا اله الا الله الاخوان اعداء الله”،” الشعب يريد إعدام الإخوان”.

واستقبلت السيدات وزوجة الشهيد الجثمان بالزغاريد وهتافات فى “الجنة يا شهيد” .