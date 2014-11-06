“التعليم” تخاطب “التنمية المحلية” و”الداخلية​” لتكثيف عمليات المرور على المدارس وتأمينها

قام الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بمخاطبة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، مطالبا إياه بالتوجيه المحافظين لتكثيف عمليات المرور على المدارس، وخاصةً تلك التي تقع على الطرق السريعة وداخل التجمعات السكنية الكثيفة، وإنشاء مطبات صناعية أو حواجز أمنية لتأمين حياة التلاميذ .

كما خاطب أبو النصر، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للتوجيه نحو تكثيف عمليات التأمين في محيط المدارس، وخاصة تلك التي تقع في المناطق الساخنة ذات التجمعات السكنية الكثيفة، والتي قد تتعرض لحوادث أو عمليات إرهابية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارتي التنمية المحلية والداخلية، ودعما للجهود التي تبذلها حكومة جمهورية مصر العربية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لجموع المواطنين .