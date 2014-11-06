بالصور.. وفد من قيادات الطائفة الانجيلية يزور محافظة سوهاج‎

أناب اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج المهندس علاء ياسين السكرتيرالعام للمحافظة لاستقبال وفد من قيادات الطائفة الانجيلية ظهر اليوم الخميس برئاسة القس الدكتور أندريا زكى نائب الطائفة الانجيلية بمصر ومديرعام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بحضور القس عماد شوقى راعى الكنيسة الانجيلية بسوهاج .

واكد المهندس علاء ياسين على ان اهالى محافظة سوهاج نسيج واحد تسود بينهم المودة والسلام وأن المحافظة تبذل قصاري جهدها من أجل خدمة أهالي ومواطني سوهاج جميعا والنهوض بها ، كما أشاد بدور الكنيسة والهيئة الانجيلية في تقديم خدماتها لابناء سوهاج سواء في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية .

ومن جانبه اوضح القس الدكتورأندريا زكى نائب الطائفة الانجيلية بمصر ومدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية على الدور الذى تقوم به الهيئة حيث انها تقدم خدماتها لاكثر من 2 مليون مواطن مصرى سنوياً ولاتفرق فى المعاملة على اساس الدين ، وان الهيئة تسعى لانشاء اول عيادة متخصصة فى الاشعة والتحاليل الطبية خلال العام القادم لخدمة ابناء سوهاج وهى بكورة لمجموعة من العيادات المتخصصة تنوى الهيئة انشائها على مستوى الجمهورية كما تهتم الهيئة بالخدمات الصحية والتعليمية بهدف المشاركة فى بناء جيل متعلم يتمتع بالخدمات الصحية للنهوض بالوطن الام مصر .