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عماد جاد: تصويت ضباط الجيش والشرطة في الانتخابات أمر ديمقراطي لا يتعارض مع مدنية الدولة

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عماد جاد: تصويت ضباط الجيش والشرطة في الانتخابات أمر ديمقراطي لا يتعارض مع مدنية الدولة عماد جاد: تصويت ضباط الجيش والشرطة في الانتخابات أمر ديمقراطي لا يتعارض مع مدنية الدولة

كتب : محمود عباس الجمعة 31-05-2013 20:06

قال الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن تصويت الضباط في الانتخابات هو جزء أساسي من الديمقراطية بمفهومها الصحيح.

وأضاف جاد، في تعليقه لـ"الوطن" على تأييد الدكتور البرادعي لتصويت ضباط الجيش والشرطة في الانتخابات، أن حرمان الضباط من التصويت في عهد نظام مبارك كان خطأ جسيما يهدف إلى إبعادهم عن المشهد السياسي بشكل تام، مؤكدا أن كل

الدول التي تطبق الديمقراطية الحقيقية تعطي حق التصويت لضباط الجيش والشرطة.

وأكد جاد أن تصويت ضباط الجيش والشرطة في الانتخابات لا علاقة له من قريب أو بعيد بعودة الحكم العسكري للبلاد، مؤكدا أنه يجب النظر إليهم على أنهم مواطنون يمارسون كامل حقوقهم بشكل طبيعي، لافتا، في الوقت نفسه، إلى أن تأييد تصويت الضباط لا يمكن أن يتعارض مع فكرة مدنية الدولة.

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