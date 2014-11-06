أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

5 أمور عليك مراعاتها قبل شراء كريمات ترطيب البشرة

Google+ Print
5 أمور عليك مراعاتها قبل شراء كريمات ترطيب البشرة 5 أمور عليك مراعاتها قبل شراء كريمات ترطيب البشرة

الخميس 06-11-2014 18:04

ها هو فصل الشتاء قد شارف على القدوم، وكذلك قد شارفت معه الزيارات المتكررة إلى مراكز التجميل أو الصيدليات لشراء المرطبات العميقة الخاصة بأيامه الباردة والجافة.
ولكن قبل أن تتوجهي هذا العام إلى شراء منتجات ترطيب البشرة عليك مراعاة خمسة أمور أساسية في المنتج الذي ستقومين بشرائه:

قد يعجبك: بالفيديو: تدليك منزلي للحفاظ على شباب البشرة


1.احرصي على احتواء كريم الترطيب على نسبة من الوقاية من أشعة الشمس، فالحفاظ على بشرة اليدين وباقي الجسم من أشعة الشمس يعتبر من الأمور الضرورة في أيام الشتاء.
2.احرصي على قراءة مكونات الكريم جيدًا. فيجب أن يكون المكون الأساسي له هو الماء، إضافة إلى مضادات الأكسدة كالشاي الأخضر والبابونج وغيرها من المكونات الطبيعية التي تجعل بشرتك صحية ونضرة.
3.تجنبي اختيار الكريمات التي تحتوي على الكحول لأنها قد تؤذي البشرة وبالأخص البشرة الحساسة.
4.وإذا كنت من ذوات البشرة الدهنية عليك الابتعاد عن الكريمات التي تحتوي في مكوناتها على زبدة الشيا لأنها تغلق مسام البشرة مما يؤدي إلى ظهور الحبوب.
5.وأخيرًا عليك الابتعاد تمامًا عن الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون في مكوناتها، فالكورتيزون قد يؤذي بشرتك.

 

 

سيعجبك أيضاً:

أقنعة الفراولة لمعالجة الهالات السوداء

ما لا تعرفينه عن صودا الخبز

عادات خاطئة تجنبيها في الصباح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات