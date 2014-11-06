5 أمور عليك مراعاتها قبل شراء كريمات ترطيب البشرة

ها هو فصل الشتاء قد شارف على القدوم، وكذلك قد شارفت معه الزيارات المتكررة إلى مراكز التجميل أو الصيدليات لشراء المرطبات العميقة الخاصة بأيامه الباردة والجافة.

ولكن قبل أن تتوجهي هذا العام إلى شراء منتجات ترطيب البشرة عليك مراعاة خمسة أمور أساسية في المنتج الذي ستقومين بشرائه:

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1.احرصي على احتواء كريم الترطيب على نسبة من الوقاية من أشعة الشمس، فالحفاظ على بشرة اليدين وباقي الجسم من أشعة الشمس يعتبر من الأمور الضرورة في أيام الشتاء.

2.احرصي على قراءة مكونات الكريم جيدًا. فيجب أن يكون المكون الأساسي له هو الماء، إضافة إلى مضادات الأكسدة كالشاي الأخضر والبابونج وغيرها من المكونات الطبيعية التي تجعل بشرتك صحية ونضرة.

3.تجنبي اختيار الكريمات التي تحتوي على الكحول لأنها قد تؤذي البشرة وبالأخص البشرة الحساسة.

4.وإذا كنت من ذوات البشرة الدهنية عليك الابتعاد عن الكريمات التي تحتوي في مكوناتها على زبدة الشيا لأنها تغلق مسام البشرة مما يؤدي إلى ظهور الحبوب.

5.وأخيرًا عليك الابتعاد تمامًا عن الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون في مكوناتها، فالكورتيزون قد يؤذي بشرتك.

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