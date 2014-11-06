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بالفيديو - إنبي يخطف الصدارة من الزمالك في الدقيقة 94

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بالفيديو - إنبي يخطف الصدارة من الزمالك في الدقيقة 94 بالفيديو - إنبي يخطف الصدارة من الزمالك في الدقيقة 94

نجح إنبي في الهروب من فخ دمنهور وخطف صدارة الدوري من الزمالك، بعد هدف ثالث قاتل في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة 3-2 لإنبي.

وفاز إنبي على مستضيفه دمنهور 3-2 في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

حمادة الغنام باغت إنبي أولا في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء، ليتقدم لدمنهور في النتيجة.

وظهر من جديد أحمد شرويدة مهاجم إنبي، ليتعادل في الدقيقة 26 من رأسية رائعة، احتفل بها على طريقة كريستيانو رونالدو "كالعادة".

في الشوط الثاني اختفت الإثارة حتى قبل النهاية بـ13 دقيقة بالتمام، إذ أحرز أحمد رفعت هدفا رائعا لإنبي من ركلة حرة.

وفي الدقيقة 86 نجح مصطفي بديوي في خطف التعادل لدمنهور بعد خطأ غريب من دفاعات إنبي.

وقبل نهاية المباراة بلحظات نجح أحمد رفعت من جديد في إحراز هدف الفوز القاتل من ركلة حرة وجدت طريقها للشباك بسهولة دون أي لمسة من هجوم إنبي أو دفاع دمنهور.

ووصل إنبي للنقطة الـ16 ليخطف الصدارة من الزمالك بفارق نقطة، وتجمد دمنهور في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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