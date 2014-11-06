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شاهدي معنا الأجمل والأسوأ في حفل CMA

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شاهدي معنا الأجمل والأسوأ في حفل CMA شاهدي معنا الأجمل والأسوأ في حفل CMA

الخميس 06-11-2014 09:04

 

أقيم قبل ساعات قليلة حفل توزيع جوائز CMA لموسيقى الكانتري الأمريكية، وقد حضر الحفل العديد من نجماتها بإطلالات متنوعة على السجادة الحمراء نعرض لك الأجمل والأسوأ من بينها. 

يمكن أن نقول أن النجمة لوسي هال Lucy Hale هي الأجمل في هذا الحفل، حيث اختارت فستاناً ناعماً باللون الأحمر مع أحمر شفاه بلون مطابق، وأكملت اللوك بأقراط مزينة بحجر أسود جميل وحقيبة سهرة أنيقة، واختارت الشابة أوبري بيبلس Aubrey Peeples إطلالة عصرية بتنورة سوداء من الترتر البراق مع توب أبيض قصير وعصري، وقد أعجبنا ببساطة اختيار المغنية كاسادي بوب Cassadee Pope، إذ ارتدت تنورة فضية طويلة مع توب أسود وعقد أنيق. 

أما نجمة الحفل ومقدمته كاري أندروود Carrie Underwood فلم توفر أي جهد لتلفت الأنظار بإطلالة حمل ذهبية على السجادة الحمراء، بينما بدلت إطلالتها بعد بداية الحفل لتظهر على المسرح بأكثر من إطلالة مختلفة ، واختارت ميراندا لامبرت  Miranda Lambert فستاناً وردياً وتسريحة كلاسيكية في محاولة لمحاكاة إطلالات هوليوود القديمة. 

لم توفق بعض الحاضرات في اختيار اللوك المناسب، قفد ارتدت نيكول كيدمان Nicole Kidman فستاناً أبيض بتصميم باهت جعلها تبدو كسيدة عجوز، وفاجأتنا كايسي مسغرافيس Kacey Musgraves بأكبر تسريحة شعر شاهدناها على الإطلاق. 

شاهدي معنا أجمل وأسوأ الإطلالات، وأخبرينا برأيك. 

 

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