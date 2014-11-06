تاغ هوير تحتفل بإعادة افتتاح متجرها الرئيسي في مول دبي

تاغ هوير TAG Heuer الشركة السويسرية الرائدة المُصنّعة للساعات، تحتفل بإعادة افتتاح بوتيكها الرئيسي في مول دبي

حيث تم تجديد هذا البوتيك الرئيسي بالكامل ليتوافق جوّه مع رموز "تاغ هوير" TAG Heuer و تراثها: الشغف، الإبداع و الموثوقية. يجمع التصميم ما بين المواد الفاخرة مثل الرخام، الجلد و خشب الأبنوس و البلوط الملطخ، مع موادٍ أكثر تقنية مثل الزجاج الأسود و المعادن المصقولة بطريقة النفث الرملي. وفي التصميم الجديد أيضاً، تم تسليط الضوء على درع "تاغ هوير" TAG Heuer، و قد جاء تجديد البوتيك مكملاً لما يحيط به من تصميم و أسلوب في مول دبي.

داخل البوتيك الجديد، تُعرَضُ مجموعات "تاغ هوير" TAG Heuer على مواد عرضٍ خاصة بهذه المناسبة مع معرضٍ للساعات الراقية يتضمن قِطَعاً من متحف "تاغ هوير" TAG Heuer في سويسرا. و قد أعيد تجهيز منطقة كبار العملاء و الشخصيات من جديد مع مكتبة تسلط الضوء على بعض القطع و المواضيع الحصرية من صميم شخصية "تاغ هوير" TAG Heuer و تاريخها.

إن بوتيك "تاغ هوير" TAG Heuer المُعاد افتتاحه مؤخراً في مول دبي، هو واحدٌ من البوتيكات الثلاثة الأهم في العالم إلى جانب بوتيك الجادة الخامسة في نيويورك و الشانزيليزيه في باريس، و يمثل هذا البوتيك وجهةً إضافية إلى الأماكن التي "يتوجب زيارتها" بالنسبة إلى عشاق و خبراء الدقة العالية و الحرفية.