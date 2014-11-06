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في حفل امرأة العام، النجمات يتألقن بأبهى الإطلالات

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في حفل امرأة العام، النجمات يتألقن بأبهى الإطلالات في حفل امرأة العام، النجمات يتألقن بأبهى الإطلالات

الخميس 06-11-2014 18:05

شهدت مدينة لندن منذ يومين أمسية حافلة بالنساء المبدعات، وبالأناقة الطاغية، حيث تألقت النجمات بإطلالات مميزة، ومُبتكرة، عكست شخصياتهنّ المؤئرة والقوية. وقد كرّمت Haprer’s Bazaar في هذه الأمسية بعض النساء اللواتي تركنا بصمة مميزة في مجالات مختلفة من الفن، كانت على رأسهنّ مصمّمة الأزياء القديرة Diane von Furstenberg، التي بدت معاصرة في فستان باللونين الأسود والأزرق، بالرغم من سنّها الكبيرة. وقد سلّمتها جائزتها Victoria Beckham، التي بدت أنيقة في فستان أسود من تصميمها. ومن المكرّمات أيضاً الممثلة الصاعدة Margot Robbie، التي بدت مشرقة في فستان أصفر طويل ذي تصميم ناعم. أمّا أفضل عارضة أزياء للعام فقد نالتها الإنجليزية Rosie Huntington Whitley، التي اختارت إطلالة متمرّدة تُشبه شخصيّتها، جاءت بتوقيع دارها المفضّلة Balmain. الممثلة Carey Mulligan أيضاً كانت من المكرّمات، وقد اختارت إطلالة كلاسيكيّة، هي عبارة عن فستان مستوحى من الخمسينات...

وكان هناك عدد من الحاضرات اللواتي ظهرن بأجمل إطلالات، منهن عارضة الأزياء ذات الأصول المصرية Elisa Sednaoui، وSuki Wterhouse التي اختارت فستاناً مميزاً من Valentino، وElie Goulding التي فضّلت إطلالة عصرية واختارت فستاناً قصيراً.

الرابحات تليق بهنّ الجوائز التي نلنها بالتأكيد! لكن مَن برأيك التي استحقت جائزة الأناقة؟ شاهدي الصور، وأخبرينا.

 

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