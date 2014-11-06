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تألقي في سهراتك هذا الموسم على الطريقة الهندية

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تألقي في سهراتك هذا الموسم على الطريقة الهندية تألقي في سهراتك هذا الموسم على الطريقة الهندية

الخميس 06-11-2014 15:23

يعتبر الساري الهندي رمزاً من رموز الأناقة، حيث استوحى منه المصممون تفاصيل جذابة يقدمونها لنا في كل موسم وتظهر لمحات بسيطة منه في إطلالات النجمات من فترة لأخرى، لذلك سيكون الساري الهندي نجم هذا الموضوع، وسنعرض لك الساري بتوقيع أشهر المصممين الهنديين.

عرفت الأزياء الهندية بشكل عام بالتطريز الفريد الذي يضفي عليها فخامة لا نجدها في أي زي آخر، كما تتميز الأزياء الهندية بطابع الأنوثة الذي يطغى عليها، وذلك على الرغم من تنوع التصاميم الخاصة بالساري الهندي، إذ نشاهد منها التصاميم البسيطة بأقمشة خفيفة وتفاصيل ناعمة كما في تصاميم Arjun Saluja وChhaya Mehrotra التي جاءت مناسبة للحفلات البسيطة أو النهارية، ومنها ما هو مناسب للحفلات المسائية بطريقة موازية لإطلالات السجادة الحمراء كما في تصاميم المصممة الهندية Anita Dongre

وقد لفتتنا بعض التصاميم التي ستكون مناسبة لإطلالة العروس بحيث جاءت غاية في الفخامة ومزدحمة بالتفاصيل الدقيقة والتطريز الهندي المعروف كما شاهدنا في تصاميم Rohit Bal

شاهدي معنا في الصور أعلاه باقة من أجمل التصاميم الهندية التي شوهدت في عروض الهند هذا العام.

 

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