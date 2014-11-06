تألقي في سهراتك هذا الموسم على الطريقة الهندية

يعتبر الساري الهندي رمزاً من رموز الأناقة، حيث استوحى منه المصممون تفاصيل جذابة يقدمونها لنا في كل موسم وتظهر لمحات بسيطة منه في إطلالات النجمات من فترة لأخرى، لذلك سيكون الساري الهندي نجم هذا الموضوع، وسنعرض لك الساري بتوقيع أشهر المصممين الهنديين.

عرفت الأزياء الهندية بشكل عام بالتطريز الفريد الذي يضفي عليها فخامة لا نجدها في أي زي آخر، كما تتميز الأزياء الهندية بطابع الأنوثة الذي يطغى عليها، وذلك على الرغم من تنوع التصاميم الخاصة بالساري الهندي، إذ نشاهد منها التصاميم البسيطة بأقمشة خفيفة وتفاصيل ناعمة كما في تصاميم Arjun Saluja وChhaya Mehrotra التي جاءت مناسبة للحفلات البسيطة أو النهارية، ومنها ما هو مناسب للحفلات المسائية بطريقة موازية لإطلالات السجادة الحمراء كما في تصاميم المصممة الهندية Anita Dongre.

وقد لفتتنا بعض التصاميم التي ستكون مناسبة لإطلالة العروس بحيث جاءت غاية في الفخامة ومزدحمة بالتفاصيل الدقيقة والتطريز الهندي المعروف كما شاهدنا في تصاميم Rohit Bal.

شاهدي معنا في الصور أعلاه باقة من أجمل التصاميم الهندية التي شوهدت في عروض الهند هذا العام.

سيعجبك أيضاً:

واكبي الموضة بهذه الإتجاهات لخريف و شتاء 2015

اختياراتنا من فساتين السهرة لتتألقي هذا الخريف