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العربي يؤكد التزام وزارة التخطيط بتنفيذ الاستراتجية القومية للسكان 2015-2030

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العربي يؤكد التزام وزارة التخطيط بتنفيذ الاستراتجية القومية للسكان 2015-2030 العربي يؤكد التزام وزارة التخطيط بتنفيذ الاستراتجية القومية للسكان 2015-2030

أشرف العربي

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري التزام وزارة التخطيط بمراعاة تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2015 – 2030 التي أطلقها رئيس الوزراء اليوم ، مشيرا إلى توفير الإليات الضرورية للعمل علي تنفيذها .. محذرا من ارتفاع معدل النمو السكاني يؤدي إلي انخفاض مستوي الدخل وارتفاع معدلات الفقر بين الأسر.

وقال العربي في كلمته في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية اليوم بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب والعديد من الوزراء ،إنه لا يتم النظر إلي الزيادة السكانية فقط ولكن لابد أن يتم النظر إلي الخصائص السكانية للسكان ( الفقر – البطالة – الأمية ) وتحسين الخصائص السكانية وهو تحدي ، حيث يجب زيادة الانفاق علي التعليم والصحة ، فضلا عن إعداد بنية تحتية مناسبة .

ونوه إلي أنه يجب دق ناقوس الخطر لمواجهة الزيادة السكانية وتمركز السكان علي مساحة 7 ٪ فقط من مساحة الكلية.
> ومن جانبه قال وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعه، إن الأزهر والوزارة سيؤكدان من خلال الخطاب الديني على أن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع تعاليم الإسلام، وذلك عبر المساجد ووسائل الإعلام.
> أ ش أ

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