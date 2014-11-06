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إصابة مراسل قناة «العراقية» خلال مرافقته القوات في بيجي

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أصيب مراسل قناة «العراقية» الرسمية، حيدر شكور، الأربعاء، خلال مرافقته القوات العراقية في مدينة بيجي، حيث تدور مواجهات مع تنظيم «داعش»، بحسب ما أفاد مسؤول في القناة الخميس.

وقال مدير القناة، كريم حمادي،: «أصيب مراسلنا الحربي حيدر شكور أمس بانفجار عبوة ناسفة خلال مرافقته القوات الأمنية في بيجي» التي دخلتها القوات العراقية الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن عملية جراحية أجريت له في ظهره، وتمت إزالة طحاله «وهو حاليًا تحت المراقبة في مدينة الطب» في العاصمة.

وعرضت قناة «العراقية» لقطات مباشرة من غرفة المستشفى حيث يرقد شكور، الذي بدا متعبًا وهو يتحدث إلى زواره.

وأكد أحد الأطباء المشرفين على علاجه أن «حالته مطمئنة جدًا».

واقتحمت القوات العراقية في 31 أكتوبر مدينة بيجي شمال بغداد، وتمكنت من استعادة السيطرة على الحي الصناعي وحي التأميم في جنوب هذه المدينة القريبة من أكبر مصافي النفط في البلاد.

وظهر شكور في تقرير للتليفزيون خلال هذه العملية، وهو يقف على مقربة من جنود يطلقون النار، دون سترة واقية من الرصاص أو خوذة.

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