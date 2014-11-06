بالفيديو..وزير الشباب : الفكر المتطرف والإلحاد منتشر بنسبة ضئيلة بين الشباب

المراسل: بكر الشرقاوي

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام تقدم بطلب تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة ودار الإفتاء لنشر الاسلام الوسطى بين الشباب من خلال مراكز الشباب بالمناطق العشوائية الأكثر فقراً والأكثر جهلاً.

وأكد وزير الشباب على أن الحديث عن إنتشار الفكر المتطرف بين الشباب هو مجرد تهويل، والفكر المتطرف موجود بنسبة محدودة بين بعض الشباب وليس الجميع، وكذلك الأمر بالنسبة للإلحاد، مضيفاً إنه يجب مواجهة هذه الظواهر، وأن دار الافتاء أكثر الجهات المناسبة للقيام بهذة المهمة، لما يتمتع به فضيلة المفتى شوقى علام من سماحة ورحابة صدر للإستماع لمناقشات الشباب.

وأعلن وزير الشباب عن إستعداد الوزارة لطباعة كتاب دار الافتاء تحت عنوان “حول قضايا الشباب” وستتم مناقشته مع العديد من الشباب فى أنحاء الجمهورية، وستعمل الوزارة على توزيع الكتاب.

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