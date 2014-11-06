ننشر تقرير الطب الشرعي المبدئي لضحايا حادث انفجار قطار منوف

قال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم الطب الشرعى، إنه تم الانتهاء من كتابة التقرير المبدئى لـ 4 جثامين، الذين توفواالأربعاء فى حادث انفجار قنبلة داخل قطار بمحطة منوف، مضيفاً أنه تبين من تشريح الجثامين وفاتهم نتيجة جروح تهتكية انفجارية فى أنحاء متفرقة بالجسد.

وأوضح عبدالحميد ، أن أحمد كمال مسعود يعمل أمين شرطة وهو فى العقد الرابع من عمره، وتم استخراج بعض الشظايا من جسده، مؤكداً أنه لقى مصرعه نتيجة تهتكات انفجارية شديدة فى البطن والجانب الأيمن من جسده، بالإضافة الى تهتك فى الأحشاء البطنية والرئة اليمنى، مما أدى الى حدوث نزيف بالبطن والصدر

كما أضاف التقرير أن محمد عبد المقصود الخولى أمين شرطة لقى مصرعه نتيجة جروح تهتكية فى الطرفين السفليين والطرف العلوى الأيمن، أدى إلى كسور فى كل عظام الأطراف والعضد الأيمن، وتهتك فى الأوعية الدموية الرئيسية أدى إلى نزيف دموى والوفاة.

وأضاف أن أمين السيد الحداد يعمل عامل بالسكة الحديد، كانت هناك محاوله لإجراء تدخل جراحى له لإنقاذه، لكنها فشلت ولفظ أنفاسه الاخيره فى الحال، مضيفاً أنه لقى مصرعه نتيجة جروح تهتكية انفجارية فى البطن وتهتك فى الأنسجة والأعشاء البطنية والجانب الأيسر،

وأكد أن الضحية الرابع ويدعى حسن فتحى حسن عمارة، قد لقى مصرعه نتيجة جروح تهتكية انفجارية بالرأس وكسور فى عظام الجمجمة وتهتك بالمخ، أدى إلى نزيف دموى والوفاة.

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