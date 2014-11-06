بالصور..”القوافل التعليمية” تستهدف 250 ألف طالب وتبدأ من جنوب سيناء

بدأت القوافل التعليمية بالتنسيق بين ثلاث وزرات” التعليم والشباب والرياضة والأوقاف والطيران” تجوب محافظات مصر بخبراء المواد الدراسية لشهادات التعليم المختلفة لتسهيل وتبسيط المواد التعليمية.

وكانت محافظتى جنوب سيناء اولى المحافظات التى استقبلت القوافل التعليمية، وقام خبراء المواد الدراسية ومعدى البرامج التعليمية بشرح وتبسيط المواد الدراسية لجميع شهادات التعليم فى شكل محاضرات استهدفت 1500 طالب بمراحل التعليم المختلفة فى أماكن مركز العلوم الاستكشافية وقصر الثقافة مسرح مدرسة الصناعات ومركز النيل للإعلام”.

وقال سيد مصطفى منسق القوافل التعليمية وصاحب الفكرة ونائب رئيس تحرير الاهرام المسائى ان جميع المدرسين بالقوافل التعليمية معتمدين من اكاديمية المعلمين وذو خبرة كبيرة، مشيرا الى ان المشروع يستهدف 250 الف طالب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والتعليم والأوقاف والطيران المدنى التى تخفض تذاكر الطيران لمعلمى القوافل وأضاف مصطفى ان المعلمين يقوموا بمنح الطلاب مفاتح المواد الدراسية والمرجعات النهائية فى الترم الثانى.

وأكد محمد محمود الكردى مقدم البرامج التعليمية ومدرب المعلمين انه فوجئ العام الماضى بحضور 300 ألاف طالب بشمال سيناء فى ظل الظروف الصعبة مشيرا الى ان القوافل تضم خبرات كبيرة من معلمى جميع المواد الدراسية وكان لها رد فعل كبير لدى اولياء الامور مشيرا الى انه سوف يتم تصميم موقع الكترونى للتواصل مع الطلاب.

ومن جانبه اكد السيد سويلم وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء ان القوافل التعليمية التى تقوم بها وزارتى التعليم والشباب والرياضة لاقت اقبالا كبيرا ونجاح هائل فى جنوب سيناء مشيرا الى ان جميع القاعات فى ” المركز الاستكشافى للعلوم ومركز الاعلام وقصور الثقافة مسرح مدرسة الصناعات” استقبلت عدد كبير من الطلاب.

وأعلن سويلم انه سوف ينسق قوافل خبراء المواد للدخول للوديان الجبلية فى وديان سانت كاترين للشرح وتسهيل المواد الدراسية لطلاب وتلاميذ الوديان البدوية.

وقالت ايمان فايز طالب بالصف الثالث الثانوى إنها استفادت كثيرا من معلمى القوافل الذين يملكون خبرة كبيرة فى شرح وتبسيط المواد الدراسية، وأكدت ياسمين أيمن عزام طالبة بمدرسة الزهور انها تتمنى تكرار زيارة القوافل التعليمية لجنوب سيناء وخاصة انها محافظة نائية والخبرات التعليمية قليلة بها.

وأكدت منى عثمان معلمة دراسات اجتماعية بالقافلة انها سعيدة بمشاركتها بالقافلة بجنوب سيناء، وأشادت بالمستوى العلمى المتميز لطلاب جنوب سيناء.