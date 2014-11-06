وزارة الزراعة تعقد مؤتمرها العلمى لصحة الحيوان الخميس القادم

تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في مركز البحوث الزراعية المؤتمر العلمي الثالث لصحة الحيوان يوم الخميس المقبل 13 نوفمبر وينظمه معهد الصحة الحيوانية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك تحت عنوان ” التلوث البيئي وأثره على صحة الحيوان”.

ويناقش المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية دكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة، أكثر من 50 بحثا وورقة عمل تتناول كافة الآثار السلبية لتلوث البيئة على صحة الحيوان وإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك.. الخ.

كما يناقش الباحثون سبل تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المنوطة بصحة الحيوان والإنسان والغذاء وعمل توأمة مع المعامل المرجعية ذات الصلة مثل وغيرها، والعمل على زيادة سبل التعاون مع دول حوض وادي النيل في مجال تنمية الثروة الحيوانية، وأيضا تشجيع المشروعات التنموية الزراعية والإنتاجية ولاسيما في مجال الثروة الحيوانية في سيناء.

ويستعرض التعاون مع الجهات البحثية المحلية والدولية في استخدام التقنيات العلمية الحديثة في مجال أثار التلوث البيئي على صحة الحيوان مثل النانو تكنولوجى والخلايا الجذعية وغيرها، ووضع خطة مستقبلية لإعداد بعض المعامل المعتمدة بالمعهد لتكون معامل إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية حتى تكون مثل معامل مرجعية معتمدة مستقبلا.

ويعمل على تشكيل وتكليف لجان محلية متخصصة في تقييم وتحليل مخاطر التلوث البيئى، وذلك لرفع الكفاءة التشخيصية والبحثية بالمعهد، والعمل على الإسراع في استكمال خطة المعهد في إنشاء وحدات متخصصة معتمدة للأمراض الوافدة والمتوطنة والمشتركة والتي لها آثار صحية واقتصادية خطيرة مثل السعار والسل والحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وغيرها، مع متابعة الدراسة المقدمة من المعهد بشأن تخصيص محطة أبحاث علمية وإنتاجية تحت إشراف خبراء المعهد لما لها من أهمية قصوى في إجراء وتطبيق البحوث.

> أ ش أ