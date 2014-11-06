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عبد العليم داود: “أرفض الضغوط الأمريكية بشأن تعيين «أبو النجا» مستشارة للرئيس‎”

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عبد العليم داود: “أرفض الضغوط الأمريكية بشأن تعيين «أبو النجا» مستشارة للرئيس‎” عبد العليم داود: “أرفض الضغوط الأمريكية بشأن تعيين «أبو النجا» مستشارة للرئيس‎”

عبد العليم داود

أعلن محمد عبد العليم داود عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ووكيل مجلس الشعب السابق عن رفضه أي ضغوط في الصحافة الأمريكية، حول تعيين الدكتورة فايزة ابو النجا مستشارة الرئيس للأمن القومى.

وأضاف داود “فايزة أبو النجا هي التى كشفت قضية التمويل الأجنبي، ومورست ضغوط على النظام المصرى آنذاك
> لإبعادها عن منصب وزيرة التعاون الدولى، لذلك أرفض هذه الضغوط من الصحافة الأمريكية ومنظمات التمويل الأجنبى ورجالهم في ”.

كان محمد عبدالعليم داوود قد نشر مقالاً تحت عنوان “فايزة والتمويل “، نشر في جريدة الوطن بتاريخ 29 أبريل الماضي، عن ضحايا مقاومة التمويل الأجنبي في مصر ومنهم الدكتورة فايزة أبو النجا.

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