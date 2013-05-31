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نقيب المرشدين: السياحة تتعرض لضربة قاضية.. والقيادة السياسية لا تحرك ساكنا

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نقيب المرشدين: السياحة تتعرض لضربة قاضية.. والقيادة السياسية لا تحرك ساكنا نقيب المرشدين: السياحة تتعرض لضربة قاضية.. والقيادة السياسية لا تحرك ساكنا

كتب : محمود عباس منذ 3 دقائق

اعتبر معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، تحذير السفارة الأمريكية،اليوم، لرعاياها من الذهاب لمنطقة أهرامات الجيزة ضربة جديدة للسياحة في ، مؤكدا أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل سلبي على القطاع ككل.

وأبدى السيد، في تصريحات لـ"الوطن، تأييده لما رصدته السفارة الأمريكية من غياب ملحوظ للأمن في منطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن منطقة الأهرامات من أسوأ المناطق في التغطية الأمنية "ما يصّعب على السياح زيارتها".

وأرجع نقيب المرشدين السياحيين سبب الحوادث المتكررة في منطقة الأهرامات إلى وجود مجموعات من الباعة الجائلين يحاولون اختراق الجدار الأمني وتسويق سلعهم ومنتجاتهم من أجل التكسب من السياح، إلى جانب "رغبتة بعض العاملين، من أصحاب الجمال والخيول، في الحصول على نفس دخلهم اليومي قبل الثورة، دون إدراك التأثيرات التي حدثت وإحجام السياح على المجيء إلى مصر في الفترة الأخيرة".

وأكد السيد أن القيادة السياسية في مصر لا تبذل أي جهود ولا تحرك ساكنا إزاء الضربة القاضية التي تتعرض لها السياحة، مؤكدا "أن تأمين 20 أو 30 منطقة سياحية في مصر لن يكلف الدولة أي أعباء مالية أو قوات أمنية متضاعفة"، لافتا إلى أن الدولة لا ترغب في محاربة السياحة إلا أنها، في الوقت نفسه، لا تريد دعمها.

وأبدى السيد استنكاره لعدم مواجهة الأمن لمحاولات قطع الطرق على السياح، والتي كان آخرها "قطع طريق أسوان - أبو سنبل للمرة السابعة، وبقاء أكثر من 500 سائح تحت تأثير درجة الحرارة المرتفعة لأكثر من 6 ساعات، واكتفاء القيادات الأمنية بطمأنة المتواجدين ومحاولة التفاوض مع قاطعي الطريق دون مواجهتهم".

وطالب نقيب المرشدين السياحيين معتز السيد، مجلس الشورى بسرعة إصدار قوانين سريعة في مواجهة الخارجين على القانون، وتغليظ العقوبة على "كل من يقوم بقطع الطريق على السياح في أي منطقة، بدلا من إهدار الشورى لجهودهم في أشياء غير مفهومة ولا طائل منها".

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