ضباط الاحتلال الإسرائيلي يطالبون الأسير موسى بإنهاء إضرابه

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني، إن ضباطاً من مصلحة سجون الاحتلال زاروا الأسير المضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري لليوم 48 على التوالي رائد موسى وذلك للضغط عليه لإنهاء إضرابه دون أي تعهدات إيجابية.

ولفت المحامي، الذي زار الأسير اليوم الخميس في مستشفى “برزلاي”، حسب بيان لنادي الأسير اليوم الخميس، إلى أن الأسير بدأ بتناول المدعمات والأملاح بعد أن تدهورت صحته في الفترة الماضية وعدم مقدرته على الوقوف، بالإضافة إلى حدوث مشاكل في النظر.

يشار إلى أن الأسير موسى (35 عاما) من بلدة “سيلة الظهر” في “جنين” كان قد خاض إضرابا سابقا عن الطعام استمر لثلاثة وأربعين يوما علقه في شهر يوليو الماضي بعد وعود بالإفراج عنه في سبتمبر الماضي علما أنه معتقل منذ 29 نوفمبر عام 2013 وصدر بحقه أمر إداري تجدد لأكثر من مرة.

ومن جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن تدهورا طرأ على صحة الأسير إياد أبو ناصر (45 عاما) من غزة والذي يعاني من مشاكل صحية تفاقمت بعد اعتقاله أبرزها مشاكل في الدم أثرت على عمل الطحال والكبد.

وأضاف بيان للنادي اليوم أن طبيبة مصلحة السجون حذرت من خطورة ما يجري معه، خاصة أنه يعاني من مشاكل في الأعصاب ووجود كيس دهني في الصدر سبب له ضيقا في التنفس، إضافة إلى مشاكل باطنية ظهرت بعد خضوعه لعملية استئصال للمرارة حيث تعرض لإهمال طبي بنسيان الأطباء خيوطا في مكان العملية وأخضع لعملية أخرى عام 2010 وبعدها أصيب مكان العملية بالتهاب حاد ما زال يعاني منه.

وكانت مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير مؤخرا من سجن “هداريم” إلى عيادة سجن “الرملة” لإجراء سلسلة من الفحوصات.

ومن جهة أخرى، اندلعت ظهر اليوم الخميس، مواجهات بين مجموعة من الشباب وطلاب المدارس الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز “عطارة” شمال مدينة “رام الله” وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شاهد عيان لوكالة “صفا” الإخبارية إن المواجهات اندلعت عقب خروج الطلاب من المدارس وتوجه عدد منهم صوب الحاجز وقاموا بإلقاء الحجارة على البرج العسكري فرد الجنود بإطلاق القنابل الغازية والرصاص المطاطي.

وذكر شاهد العيان أن دوريات عسكرية حضرت إلى الحاجز وقام الجنود بعرقلة حركة المركبات المتوجه من “رام الله” إلى “نابلس” والبلدات الشمالية وإغلاقه بصورة جزئية.. مشيرا إلى عدم وقوع إصابات حتى الآن.

وتشهد الحواجز العسكرية في وسط الضفة الغربية وجنوبها حالة من التشديدات العسكرية عقب عمليتي دهس قام بها فلسطينيان في “القدس” و”الخليل” أوقعت قتيلا و15 جريحا.

ومن المتوقع أن تتوجه مسيرة حاشدة ظهر اليوم لطلبة جامعة “بير زيت” نحو معسكر “عوفر” بعد مهرجان خطابي تضامنا مع الأسرى نصرة للمدينة المقدسة.