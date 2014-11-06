عزمى مجاهد: لست بلطجيا ولا كاذبا..وحررت محضر ضد مجلس إدارة الزمالك

أكد عزمى مجاهد مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصرى لكرة القدم مجددا أنه ليس بلطجيا ولا كاذبا كما أدعى رئيس نادى الزمالك الذى اتهمه بالبلطجة والاعتداء على نائب مدير أمن النادى .

وأضاف مجاهد فى تصرحيات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم “الخميس” أنه لم يعتد على أحد إطلاقا ، موضحا أن سبب هذا الإدعاء هو إبداء رأيه فى قضية ملعب حلمى زامورا الذى ينوى رئيس الزمالك بيعه لإنشاء مول تجارى .

وأشار مجاهد إلى أنه حرر محضرا رسميا ضد مجلس إدارة نادى الزمالك برقم 8293 بسبب الخطاب الذى أرسله نادى الزمالك يخطره فيه بالمثول أمام اللجنة القانونية للنادى يوم الاثنين الماضى، للتحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية بالنادى.

وقال مجاهد إنه لا يعرف الهدف من إرسال الخطاب، وتحديد موعد التحقيق قبل وصول الخطاب إليه بيومين، لافتا إلى أنه قام بتحرير المحضر لحفظ حقه فى الواقعة.

واختتم مجاهد تصريحاته قائلا إنه من أبناء نادى الزمالك ولا يستطيع أحد أيا من كان منعه من دخول النادى - خاصة وأنه من أبطال النادى الرياضيين وليس مثل من هبطوا على الرياضة بـ “الباراشوت” – .

أ ش أ