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محمد صلاح: لا نية للاستغناء عن أي لاعب في الزمالك .. وطالبت بمتابعة طارق حامد

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محمد صلاح: لا نية للاستغناء عن أي لاعب في الزمالك .. وطالبت بمتابعة طارق حامد محمد صلاح: لا نية للاستغناء عن أي لاعب في الزمالك .. وطالبت بمتابعة طارق حامد

نفى محمد صلاح المدرب العام للزمالك ما تردد عن أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيمي باشيكو يرغب في الاستغناء عن الثنائي محمد شعبان ورضا العزب ، وقال إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا نفكر في الاستغناء عن أي لاعب .

وأضاف صلاح – في تصريحات إذاعية اليوم – ” إن المشوار طويل في الدوري والجهاز الفني يحتاج لكل اللاعبين ولذلك لن يتم الاستغناء عن أي لاعب في الفترة المقبلة .. ولم نضع الثنائي محمد شعبان ورضا العزب على قائمة المعارين ” .

وأوضح قائلا أن ” باشيكو اجتمع باللاعبين ، وأكد حاجة الفريق لجهودهم خاصة وان كل لاعب سيحصل على فرصته بالمشاركة كاملة ، لكن في الوقت المناسب، واللاعب الذي يجيد في التدريب سيجد مكانه في القائمة ” .. مشيرا إلى أن محمد كوفي هو الجندي المجهول بالفريق، وقال إن طارق حامد اللاعب الصامت بالزمالك، وطالبت شوقي غريب بوضعه تحت منظار .

أ ش أ

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