أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور .. محافظ المنيا يطالب الشباب بتوعية المجتمع والمشاركة في خطط التنمية

Google+ Print
بالصور .. محافظ المنيا يطالب الشباب بتوعية المجتمع والمشاركة في خطط التنمية بالصور .. محافظ المنيا يطالب الشباب بتوعية المجتمع والمشاركة في خطط التنمية

محافظ المنيا يدعو الشباب للمشاركة في خطة التنمية

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أن هناك حوالي 6,5 مليون مواطن يعملون بالوظائف الحكومية ، والدولة لن تستطع تحمل المزيد من الأعباء ،حيث صار أكثر من 3 موظفين يعملون في وظيفة تحتاج لشخص واحد فقط ، مطالباً الشباب بتمكين أنفسهم عبر الحصول على تدريبات متنوعة لمواجهة المنافسة في سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من شباب المحافظة بالدورة التدريبية للتنمية البشرية بديوان عام المحافظة، والتي نظمتها جمعية نصر أكتوبر ومؤسسة ألوان الحياة.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء حادث أتوبيس البحيرة، حيث طالب المحافظ الشباب بالعمل على نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع للحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين ، مؤكداً أن الحياة نعمه وهبها الله عزوجل لنا وعلينا الحفاظ عليها .

استمع المحافظ إلى استفسارات الشباب حول عدد من المشاكل بالمحافظة ،مطالبهم بالمشاركة في خطط تنمية المحافظة ،حيث طالبهم بالتواصل معه عبر الهاتف المحمول، وألقى الضوء على عدد من القضايا التي تدور الآن في المجتمع، ووضع في المجتمع الدولي الذي أصبح أكثر احترامًا وعودة مكانتها الرائدة، ووضعها في المسار الصحيح بفضل سياستها الخارجية والداخلية.

كما ناقش الشباب مع المحافظ التطورات التي حدثت في المحافظة بشكل ملحوظ من شبكات الطرق في المراكز التابعة للمحافظة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  