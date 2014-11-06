بالصور .. محافظ المنيا يطالب الشباب بتوعية المجتمع والمشاركة في خطط التنمية

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أن هناك حوالي 6,5 مليون مواطن يعملون بالوظائف الحكومية ، والدولة لن تستطع تحمل المزيد من الأعباء ،حيث صار أكثر من 3 موظفين يعملون في وظيفة تحتاج لشخص واحد فقط ، مطالباً الشباب بتمكين أنفسهم عبر الحصول على تدريبات متنوعة لمواجهة المنافسة في سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من شباب المحافظة بالدورة التدريبية للتنمية البشرية بديوان عام المحافظة، والتي نظمتها جمعية نصر أكتوبر ومؤسسة ألوان الحياة.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء حادث أتوبيس البحيرة، حيث طالب المحافظ الشباب بالعمل على نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع للحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين ، مؤكداً أن الحياة نعمه وهبها الله عزوجل لنا وعلينا الحفاظ عليها .

استمع المحافظ إلى استفسارات الشباب حول عدد من المشاكل بالمحافظة ،مطالبهم بالمشاركة في خطط تنمية المحافظة ،حيث طالبهم بالتواصل معه عبر الهاتف المحمول، وألقى الضوء على عدد من القضايا التي تدور الآن في المجتمع، ووضع مصر في المجتمع الدولي الذي أصبح أكثر احترامًا وعودة مكانتها الرائدة، ووضعها في المسار الصحيح بفضل سياستها الخارجية والداخلية.

كما ناقش الشباب مع المحافظ التطورات التي حدثت في المحافظة بشكل ملحوظ من شبكات الطرق في المراكز التابعة للمحافظة .