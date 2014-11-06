محافظ القاهرة: الانتهاء من ترميم مركز الراعي الصالح قبل أعياد الميلاد

أكد دكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة على شركة المقاولون العرب سرعة الإنتهاء من أعمال ترميم وتدعيم مركز الراعي الصالح بروض الفرج خلال الأسابيع القادمة وقبل حلول أعياد الميلاد المجيد مع إعادة المبنى لأصله على أن تقوم الحماية المدنية باستلام أعمال الإنذار المبكر ضد الحرائق وشبكة الإطفاء التلقائي التي يقوم بها اتحاد الشاغلين ، والتأكد من عملها بكفاءة بالإضافة إلى إنشاء خزان مياه . والتأكيد على إخلاء السلالم وإلغاء الأبواب الحديدية ومنع تخزين أي بضائع على السلالم وتوفير مخارج للهروب في حالة حدوث أي طارئ .

وأشار المحافظ أن مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة قد قامت بصرف تعويضات لأصحاب المحلات المتضررة والعاملين بأكثر من 260 ألف جنيه بواقع 500 جنيه لعدد 102 عامل ، و10% من قيمة البضاعة التالفة لأصحاب المحلات بحد أقصى 10 آلاف جنيه .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمتابعة أعمال الترميم للمبنى الذي تعرض لحريق خلال نهاية أغسطس الماضي أثر على الدورين الثالث والرابع بعد الأرضي ، وتكليف شركة المقاولون العرب بأعمال الترميم والتدعيم للمحلات بحضور اللواء أحمد ضيف نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، ومحمد عبد النبي رئيس حي روض الفرج ، وعصام الدين برهام مدير مديرية الشئون الاجتماعية ، والمهندس الاستشاري بكلية هندسة شبرا ، وممثلي شركة المقاولون العرب والحماية المدنية.