بالصور.. قسم جراحة القلب والصدر ينجح في إجراء 15 عملية قلب مفتوح للأطفال بمستشفي قنا

أعرب الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي خلال زياراته لقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي قنا الجامعي عن سعادته بنجاح عمليات القلب المفتوح التي أجريت منذ أمس وتستمر لغدا لتوفير العناء والجهد النفسي والمادي لأبناء محافظة قنا.

وقدم الشكر لكافة فريق العمل بالمستشفي مؤكدا انه برغم ضعف الامكانيات الا انه هناك جنودا مجهولة تعمل بامكانيات ضعيفة وتسجل نجاحا غير مسبوق واليوم تشهد المستشفي نجاحا اخر يضاف اليها واتمنى ان يساعد ابناء الاقليم اطباء المستشفي فى النهوض بها.

ومن جانبه قال الدكتور كرم مسلم رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي الجامعى بقنا ان القسم استقبل زيارة الفريق الطبي لجراحة قلب الأطفال بقيادة الأستاذ الدكتور عادل الجمل أستاذ ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بجامعة المنصورة وذلك لإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال.

وتم تجهيز خمسة عشر حالة عيوب خلقيه بالقلب تتنوع من ثقب بين الأذنين وثقب بين البطينين وغشاء وضيق بالصمام الادرطي ورباعي فالوت وتم إجراء خمسة حالات حتى الآن بنجاح وتم خروج المرضي للعناية المتوسطة بعد استقرار حالتهم جميعا .

ويقوم الفريق الطبي بإجراء باقي المرضي وضم الفريق الطبي مع دكتور عادل الجمل وفريق التمريض للعمليات والعناية المركزه أخصائي ماكينة القلب المفتوح منصورعبداللطيف وهيئة التمريض سومه فايد ،عزيزه عوض ،اسلام منصور وطاقم التخدير أ.دعبدالهادي احمد ،د.احمد يوسف ،د.محمود حسن،أ.دصلاح عصيده وفريق جراجه القلب بمستشفي سوهاج الجامعي ،أ.دكرم مسلم عيسي استاذ ورئيس القسم ،دمحمد عبدالباري مدرس جراحة القلب ،د.احمد فرغل،د.احمد سيد ،د.يوسف شيبه الحمد وقد قام الاستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بزيارة للقسم والأطمئنان علي حالة المرضي.

ووعد بتوفير كافة الاخصائيات لدعم القسم في اجراء مثل هذه الجراحات المعقده للخفيف من المرضي الاطفال من الصعيد والتقليل من قوائم الانتظار وايضا قام أ.دحمدي حسين عميد الكلية وأ.د عبدالرحمن عبدالحميد بزيارة المرضي وتوفير الدعم للقسم .