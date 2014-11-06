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بالصور…”مرور منيا القمح” وحدة مرور بدائية تحولت لأول صالة مرور ذكية في مصر

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مدخل المرور

وحدة مرور منيا القمح

خلال 6 أشهر  فقط من إنشائها تم رصد حوالي 7000 مخالفة مرورية، وضبط عدد كبير من المجرمين والخارجين عن القانون.. أول صالة مرور ذكية بمصر وبالتحديد بمنيا القمح، عمل على إنشائها ضابط مصري.. رئيس وحدة مرور منيا القمح الرائد محمد زيتون.

وحدة مرور منيا القمح

أحد كاميرات وحدة مرور منيا القمح

الصالة تحتوي على 32 كاميرا تراقب شوارع مدينة منيا القمح على مدار 24 ساعة، منها 16 كاميرا داخل قسم المرور، لمنع أي فرصة لوجود رشاوى أو مجاملات من قبل الموظفين.

الرائد محمد زيتون

الرائد محمد زيتون

الرائد محمد زيتون عُين رئيسًا لوحدة مرور منيا القمح عام 2009، ومنذ هذا العام يعمل على تطويرالوحدة وجعلها من أفضل الوحدات على مستوى ، فبعدما كانت وحدة بدائية تعتمد على أجهزة قديمة استطاع من خلال مجهود ذاتي، ومساعدة القوى المدنية ورجال الأعمال ودعمهم لفكرة التطوير، أن يجعل وحدة مرور منيا القمح بالشرقية واحدة من أفضل وحدات المرور بمصر.
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يقول زيتون عن رحلة تطوير وحدة مرور منيا القمح: سافرت لزيارة أحد أقاربي بفرنسا شاهد المرور هناك والكاميرات التى تراقب السيارات المخالفة، حينها قررت أن أطور الوحدة، وأستعين برجال من المجتمع المدنى ومجلس مدينة منيا القمح ورجال الأعمال، حتى أتمكن افتتاح أول صالة مرور ذكية بالشرقية.

وخلال أشهر فقط من تفعيل خدمات صالة المرور الذكية حققت نجاحا كبيرًا فى الحد من السير عكس الاتجاه بمدينة منيا القمح، وتم تحرير 7000 مخالفة سير من خلال الكاميرات التي ساعدت في التوصل إلى البعض من العناصر الإجرامية والإرهابية.


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