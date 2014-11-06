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“شكري” و”كيري” يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في مصر والشرق الأوسط

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“شكري” و”كيري” يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في مصر والشرق الأوسط “شكري” و”كيري” يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في مصر والشرق الأوسط

 

سامح شكري وجون كيري

جري ، أمس ، إتصال هاتفي بين سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الأمريكي جون كيري، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الوزيرين لتناول القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين ناقشا في اتصالهما بشكل مفصل تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، والأوضاع على الساحة الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها القدس الشرقية ومنطقة الحرم الشريف من أعمال تصعيدية، والرغبة المشتركة والمتبادلة لدي والولايات المتحدة لإحتواء هذا الموقف الخطير ومنع إنزلاقه إلى وضع يخرج عن نطاق السيطرة.

كما جري خلال الاتصال الهاتفي تناول عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، والجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة الارهاب.

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