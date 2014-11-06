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البرلمان العربي يستنكر انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى

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البرلمان العربي يستنكر انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى البرلمان العربي يستنكر انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى

أحمد بن محمد الجروان

استنكر رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، بشدة استمرار اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ومنع المصلين من دخوله، وتكرار الاعتداءات عليه وزيارات المستوطنين “الاستفزازية” إليه.

وأكد رئيس البرلمان العربي – في بيان صادر بالقاهرة اليوم – على مكانة القدس الخاصة عند المسلمين وجميع الديانات السماوية، محملاً حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالحرم القدسي الشريف، مشيراً إلى أن الاستفزازات الإسرائيلية للعرب والمسلمين تهدف لتقويض التهدئة ومحاولة خلط الأوراق في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

ووصف الصمت الدولي على جرائم إسرائيل الأخيرة بحق المسجد الأقصى بالمخزي، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتدخل لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة فورا وبشتى الطرق الممكنة لإيقاف هذه الحملة الشعواء من الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، محملا المجتمع الدولي المسؤولية تجاه استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي دون محاسبة أو ردع.

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