الأمن العام يضبط 287 قطعة سلاح وطن مخدرات و11 سيارة مسروقة في 24 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن والأمن المركزي حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، وملاحقة الخارجين عن القانون.

وقد أسفرت الحملات التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط 68 قطعة سلاح ناري شملت 12 بندقية آلية، وبندقيتي رصاص و12 بندقية خرطوش و11 طبنجة و31 فرد محلى، و357 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط 199 قطعة سلاح أبيض ، وضبط 224 متهما في قضية مخدرات، وبحوزتهم 952 كجم من مخدر البانجو و 5.5 كجم من مخدر الحشيش و 1.5 كجم من مخدر الهيروين و88711 قرصا مخدرا ، كما نجحت الحملات في ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا حادث سرقة متنوعة، وضبط 74 متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، وضبط 11 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم 11 قطعة سلاح أبيض، بالإضافة إلى ضبط 11 سيارة مبلغ بسرقتها.

> أ ش أ