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بالصور.. محافظ الفيوم يُكلف بحل مشكلة الصرف بمدرسة الساحة

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توجه الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم مباشرةً إلى مدرسة الساحة الشعبية بمدينة الفيوم  للوقوف على سير العمل والانتهاء من حل مشكلةتسرب وغمر مياه الصرف وتجمعها في فناء المدرسة حلاً جذرياً .

وأصدر توجيهاته بفحص ومتابعة الخطوط الرئيسية للصرف بالمدرسة ومراجعتها للانتهاء من المشكلة وعدم تكرارها مرة أخرى، وأشار إلى أنه سيتم إنشاء محطة صرف خارجية لخدمة المنطقة بالكامل.

وأصدر تعليماته للمسئولين بسرعة القيام برفع المنسوب الأرضي لفناء المدرسة ليتناسب مع منسوب الخطوط الموجودة لعدم تكرار المشكلة وشدد المحافظ على مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية لمدينة الفيوم بسرعة الانتهاء من الأعمال فوراً لمعاودة التلاميذ نشاطاتهم في فناء المدرسة وحرصاً على سلامة الطلاب والعمل على استمرار العملية التعليمية داخل أسوار المدرسة بم يعود بالنفع عليهم .

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