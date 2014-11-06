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تأجيل قضية إثبات نسب توأم زينة لجلسة 26 فبراير

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تأجيل قضية إثبات نسب توأم زينة لجلسة 26 فبراير تأجيل قضية إثبات نسب توأم زينة لجلسة 26 فبراير

زينة وأحمد عز

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر تأجيل قضية إثبات النسب، المرفوعة من الفنانة زينة ضد الفنان احمد عز، والتى تطالبه بإثبات نسب توأمها، وتسجيلهما بإسمه إلى جلسة 26 فبراير المقبل، وذلك بعد ان قام دفاع الفنانة زينة بسداد رسوم تحليل الـ”DNA” الخاص بها وبتوأمها.

صرح مصدر قضائى أن القضية سيتم نظرها الجلسة المقبلة يوم 15 يناير المقبل، ولكن سيتم كتابة القرار بجوار القضية فى الرول.

وجاء بنص الدعوى القضائية التي أقامها محمد عبد الله المحامى وكيلا عن وسام رضا إسماعيل والشهيرة بـ”زينة”، ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بـ”أحمد عز”، أن الاثنين تزوجا بتاريخ 15 يونيو الماضى ودخل عز بها، وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال على عصمته حتى الآن حسبما ذكرت صحيفة الدعوى، وأن الاثنين تعاشرا في بعد الزواج ثم غادر أحمد عز مصر متجهًا إلى أمريكا وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة 10 أيام يحتفلان بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا إلى مصر بعد أن مكثا في لندن “ترانزيت” 4 ساعات.

وأوضحت الدعوى أن الاثنين عاودا السفر إلى إيطاليا ومنها إلى أمستردام لمدة يوم واحد ثم إلى جزيرة سردينيا وأقاما بها، ثم توجها إلى روما مرة أخرى ومنها عادا إلى القاهرة.

وكشفت الدعوى أن الفنانة زينة اكتشفت أنها حامل وشعرت بجنين يتحرك داخل أحشائها فهلل الاثنان فرحًا، واستعدا لعقد الزواج رسميًا وتوثيقه بعد عقد الزواج شرعيًا في بداية الأمر، حتى تلد في ظل زواج رسمى، إلا أن أحمد عز أنكر واختلق المشاكل خاصة بعدما وضعت الفنانة زينة على فراش زوجيته الصحيحة التوأمين “زين الدين وعز الدين” بتاريخ 10 فبراير الماضى.

وأكدت زينة في الدعوى التي أقامتها ضد أحمد عز، أن النسب ثابت في حقه لأنها زوجته وجاءت بالتوأمين على فراشه الشرعى، إلا أنه ظهر في وسائل الإعلام والمحاضر الرسمية ينفى ولديه دون وجه شرعى، وأوضحت زينة أن ما فعله أحمد عز يشينها ويشهر بها وأنها شخصية معروفة.

وأشارت زينة في الدعوى أنه لما كان من المقرر في فقه الحنفية أنه يكتفى في ثبوت النسب بالفراش مع تصور الدخول أو إمكانيته وأن النسب وفقًا للرائج من فقه الحنفية يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره كما أنه يتوافر أيضا مع جميع أنواع الفراش.

وأكدت زينة أنه لما كان نسب الصغيرين ثابتًا لأحمد عز الذي حاول المرة تلو الأخرى التملص من هذا الالتزام الدينى القانونى دون حق ولا وجه شرعى، أكدت أنها ادعت على “أحمد عز” قانونيا وطالبت بالحكم لها ما يثبت نسب طفليها إلى “عز” وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

 

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