جنايات القاهرة تحبس الحاجب 24 ساعة رن هاتفه خلال جلسة “خلية الظواهري”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى حبس حاجب المحكمة 24 ساعة، وتم ايداعه قفص الإتهام الزجاجي، الذى يتواجد به متهمى “خلية الظواهري”، وذلك بعد ان رن هاتفه المحمول مما يعد اخلال بنظام الجلسة، منع ضابط من الدخول مرة أخرى إلى الجلسة لرنة هاتفه المحمول.

يأتي ذلك أثناء نظر محاكمة 68 متهماً، فى مقدمتهم “محمد الظواهرى”، شقيق “أيمن الظواهرى” زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابى في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة .

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الإتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.