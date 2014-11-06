مدير أمن المنوفية: تحركنا فور الإبلاغ عن القنبلة.. والانفجار كان أسرع

قال اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، أن الاجهزة الامنية تحركت فور الابلاغ عن القنبلة التى انفجرت امس وقامت بفرض طوق أمنى، إلا أن الانفجار كان أسرع من تحرك القوات؛ لافتا الى أن الأجهزة الأمنية قد سبق ان تلقت العديد من البلاغات منها السلبى والايجابى حول وجود اجسام غريبة وتم ابطالها .

وأضاف فهمى – أن الأجهزة الأمنية لديها الامكانيات الكافية للتعامل مع اى بلاغ ؛ مشيرا إلى أن مديرية الأمن تتاخذ اجراءات احترازية لتامين المنشأت الحيوية والشرطية ؛ اضافة الى الحملات اليومية لكافة ارجاء المحافظة لفحص السيارات المتروكة فى الشوارع ؛ مشيرا الى ان الحادث لن يؤثر على عزيمة رجال الشرطة بل سيزيدهم اصرارا من اجل القضاء على الارهاب .