“مميش” يبحث مع نائب رئيس قناة بنما التعاون في مشروعات النقل البحري

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الخميس أوسكار بازار نائب رئيس هيئة قناة بنما خلال زيارته لقناة السويس بمركز المحاكة التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وبحث رئيس الهيئة مع نظيره البنمي – خلال اللقاء الذى عقد اليوم – سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مشروعات النقل البحري وصيانة السفن ، كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس مشروع حفر قناة السويس الجديدة المقرر له أن ينتهي العمل به يوم 6 أغسطس المقبل ويمنح مصر دفع قوية في اقتصادها الوطني عبر تنمية إقليم قناة السويس الجديد والموانيء الواقعة بمحوره وعددها 6 موانيء.

وقال رئيس هيئة قناة السويس ، إن التكلفة الإجمالية للمشروع تقارب 8 مليارات و 200 مليون جنيه لحفر قناة جديدة بطول 72 كلم من بينها 35 كلم حفرا جافا بداخل صحراء سيناء و37 كلم لتوسيع وتعميق المجري الحالي بما يستوعب حركة عبور السفن في كلا الاتجاهين الشمالي والجنوبي في نفس الوقت وذلك خلال سنة واحدة وهي المدة الزمنية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ المشروع.

وأوضح أن المشروع يعد أضخم المشروعات المصرية في القرن الحالي ويهدف إلي توفير 13 مليارا و500 مليون دولار بحلول عام 2023 من إيرادات عبور السفن بقناة السويس والبالغ حاليا قرابة 5 مليارات و500 مليون دولار بما يعني تضاعف حجم إيرادات قناة السويس السنوية.

وقام نائب رئيس هيئة قناة بنما خلال زيارته لقناة السويس بزيارة ترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس وشركة قناة السويس للحاويات وموقع حفر قناة السويس الجديدة بأرض سيناء ، فيما قدم نائب رئيس قناة بنما الدعوة لمميش لزيارته قناة بنما.

أ ش أ