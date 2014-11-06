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وزير النقل : تسخير كافة امكانيات الوزارة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحفاظ على حياة المواطنين

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وزير النقل : تسخير كافة امكانيات الوزارة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحفاظ على حياة المواطنين وزير النقل : تسخير كافة امكانيات الوزارة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحفاظ على حياة المواطنين

صرح وزير النقل انه تقرر اجراء فحص بصري خلال 15 يوم بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لشبكة الطرق التابعة لكافة مناطق الهيئة وتحديد الاحتياجات المطلوبة سواء بالنسبة لاعمال الرصف او اعمال تأمين سلامة المروروتقديم تقارير على نماذج موحده وذلك طبقا لما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء امس الاربعاء، ووضع خطة تنفيذية عاجلة يتم متابعتها دوريا

كما تم اقرار طرح عمليات للصيانه العاجلة للقطاعات التى تحتاج صيانة بشبكة الطرق التابعة لكل منطقة والبدء في التنفيذ بصفة عاجلة مع تقديم برامج زمنية محدد يتم من خلالها تحديد مواعيد الانتهاء من كل طريق واجراء المتابعة الدورية لذلك .وكذا التنسيق مع الادارة العامة للمرور والاجهزة المعنية بوزارة الداخلية بشأن ازالة التعديات على حرم الطريق وغلق المعابر العشوائية للمشاة خلال نهر الطريق بالاضافة الي وقف عمليات سرقة العلامات الارشادية من الطريق .

واضاف وزير النقل ان الاجتماع ناقش الاسباب التي تؤدي الي الطرق وكيفية الحد منها وتسخير كافة امكانات الوزارة للمساهمة في الحفاظ على حياة المواطنين وكذلك تنفيذ مسئوليات الهيئة ومناطقها والتنسيق مع مدريات الطرق بالمحافظات بخصوص الطرق الداخلية مع ضرورة دعم وتأمين شبكة الطرق الرئيسية التى تربط بين المحافظات .

اوضح وزير النقل تقرر بدء العمل خلال الايام القلية القادمة بمصنع بويات الهيئة العامة للطرق والكباري بطاقة انتاجية حوالي 10 طن / يوميا ليتم تغطية احتياجات شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل وكذلك تكثيف العلامات الارشادية والتحذيرية واعمال التخطيط بالبويات على شبكة الطرق واتخاذ الاجراءات العاجلة لتوفير الخامات والمواد المطلوبة لهذه الاعمال.
> وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ان يعقد الاجتماع كل اسبوعين بصفة دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه على ارض الواقع

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