اعتصام بقطاع غزة أمام معبر رفح الحدودي لمطالبة مصر بإعادة فتحه

اعتصم عشرات الفلسطينيين، الخميس، أمام معبر رفح الحدودي مع مصر، مطالبين السلطات المصرية بإعادة فتح المعبر الذي قالوا إنه الممر الوحيد أمام سكان قطاع غزة على العالم.

جاء هذا الاعتصام تلبية لدعوة من وزارة الصحة في غزة، حيث رفع المشاركون يافطات مكتوبا على إحداها «الحصار يهدد مرضى السرطان» بينما كتب على أخرى «افتحوا المعبر».

وطالب القيادي بحركة «حماس» أشرف القدرة، في مؤتمر عقده خلال الاعتصام «بفتح المعبر من أجل دخول الاحتياجات الطبية والإنسانية والسماح بسفر المرضى من المعبر للتوجه إلى المستشفيات التخصصية في مصر والعالم العربي».، كما طالب مصر أيضا «بالسماح بدخول الوفود الطبية التي تساهم في التخفيف من معاناة المرضى في غزة»، على حد قوله.

وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح أواخر أكتوبر الماضي حتى إشعار آخر.

جاء هذا القرار بعد إعلان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول في قسم من شمال ووسط شبه جزيرة سيناء وضمن شعاع يشمل معبر رفح، إثر مقتل 30 جنديا في هجوم انتحاري.