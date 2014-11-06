دفاع “الظواهرى ” لضابط الأمن الوطني: من مسئول المحور العسكرى .. والشاهد”مش فاكر”

وجه المحامى على إسماعيل دفاع متهمى تنظيم الظواهرى، أكثر من 30 سؤالاً إلى ضابط الأمن الوطني الشاهد في القضية، ومنها التوقيت الزمنى للقبض على المتهم محمد الظواهرى، ومن المسئول عن المحور العسكرى للتنظيم، وعدد محاور التنظيم وأنواعها ، وما هو الفكر الجهادي والتكفيرى الذى ينشره التنظيم كما جاء بالتحقيقات ، وجاءت إجابات الشاهد جميعها ” مش فاكر”، فطلب الدفاع إثبات ذلك بمحضر الجلسة.

يحاكم في القضية “محمد الظواهرى”، شقيق “أيمن الظواهرى” زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

تعقد الجلسة ، اليوم الخميس ، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشاريين عماد عطية وابو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى .