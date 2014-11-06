ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث قوص الـ 9 المحتجزين بمستشفي الأقصر الدولي

حصلت وكالة ” أونا” علي أسماء ضحايا ومصابي تصادم سيارة ميكروباص بأخري نقل بالطريق الزراعي الشرقي أمام مدينة قوص جنوب محافظة قنا المحتجزين داخل مستشفي الأقصر الدولي الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرون مقيمين جميعًا بمحافظة الأقصر .

حالات الوفاة الثلاثة لكلا من :”أيمن أحمد حسن 28 سنة وشقيقه شعبان أحمد حسن 45 سنة ومحمد برشاوي 37 سنة “. بينم المصابين هم كلا من :” هيثم فتحي عبدالواجد وهشام جمال سعيد وإبراهيم شعلان وهشام أحمد البدري ومحمد كامل طه وعمر السيد أحمد “.

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كانت قد ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري نقل بالطريق الزراعي الشرقي أمام مدينة قوص جنوب محافظة قنا الي 3 وفيات و6 مصابين بعد أن لقي أحد المصابين مصرعه متأثرا بجراحه في مستشفي الأقصر الدولي .