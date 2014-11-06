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انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق أمام سنترال ألماظة

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انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق أمام سنترال ألماظة انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق أمام سنترال ألماظة

النيابة العامة

أمرت نيابة الجديدة، برئاسة المستشار احمد حنفى، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق الذى نشب، صباح اليوم الخميس، بسيارتين أمام سنترال ألماظة لمعرفة الأسباب، وحصر التلفيات والخسائر، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة ، واستدعاء سائقى السيارتين للاستماع إلى أقوالهما حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما استوقف كمينًا أمنيًا، سيارة أمام سنترال ألماظة بالقرب من مبنى المخابرات الحربية في شارع الميرغني، للاستعلام عن رخص القيادة، فاصطدمت بها سيارة أخرى من الخلف، ما أدى إلى انفجار أسطوانة الغاز بالسيارة ، وأدى إلى اشتعال النيران بالسيارتين، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق.

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