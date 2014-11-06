استقرار أسعار الذهب.. و«عيار 21» يسجل 230 جنيه

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسجل عيار “21″ نحو 230 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجرام عيار “24″ نحو 263 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر الجرام عيار “18″ نحو 197 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار “14″ نحو 153.8 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 1841 جنيهات.

وهوت أسعار الذهب بنحو اثنين في المائة أمس الأربعاء، بالأسواق العالمية مسجلة أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2010، وهو ما قد يمهد الطريق أمام تراجعه لمستوى 1000 دولار، إذ أضعفت قوة الدولار شهية المستثمرين للمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وكانت خسائر الفضة أكبر؛ إذ نزلت لأقل سعر لها منذ فبراير شباط 2010، متراجعة نحو خمسة بالمائة.