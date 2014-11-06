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التحقيق مع شخصان عرضا شركة الإتصالات لخسائر بسبب تمرير مكالمات دولية بالمنيا

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التحقيق مع شخصان عرضا شركة الإتصالات لخسائر بسبب تمرير مكالمات دولية بالمنيا التحقيق مع شخصان عرضا شركة الإتصالات لخسائر بسبب تمرير مكالمات دولية بالمنيا

أرشيفية

تمكنت مباحث التليفونات بالمنيا، من ضبط شقيقين لإتهمامها بتمرير مكالمات دولية من وإلى جمهورية العربية، واستخدامهما أرقام تليفونات خاصة بالشركة المصرية للاتصالات وأجهزة حديثة ذات تغطية عالية، مما تسبب في خسائر كبيرة للشركه تصل إلى مليونى جنيه.

كان اللواء أسامه متولى مدير أمن المنيا ، قد تلقى إخطاراً من المقدم أحمد منتصر رئيس مباحث التليفونات بالمنيا، بورود معلومات تفيد بقيام “محمد-ا” -25 سنة- حاصل علي دبلوم ، وشقيقه “مصطفى” -28 سنة- سائق ، مقيمان بإحدى قرى مركز سمالوط تمرير المكالمات الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، مستخدمين أرقام تليفونات خاصة بالشركة المصرية للاتصالات، وقام كل منهما باستخدام عدد من الأجهزة الحديثة ذات التغطية العالية في مجال الإتصالات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإخطار اللواء سيد جاد الحق مدير الاداره العامه للنقل والمواصلات ، تم ضبط الشقيقين داخل المنزل ، وجود اجهزة الاتصالات وقدرت قيمة الخسائر التى تكبدتها الشركه مليونى جنيه ، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابة التحقيق.

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