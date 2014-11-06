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جامعة أسيوط الثانية على مستوى الجامعات المصرية في استخدام المقررات الإلكترونية‎

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جامعة أسيوط الثانية على مستوى الجامعات المصرية في استخدام المقررات الإلكترونية‎ جامعة أسيوط الثانية على مستوى الجامعات المصرية في استخدام المقررات الإلكترونية‎

جامعة أسيوط

فاز مركز إنتاج المقررات الإلكترونية بجامعة أسيوط بالمركز الثاني علي مستوي الجامعات المصرية وذلك عن متوسط نسبة استخدام المقررات الإلكترونية المنتجة من خلال المركز وهذا وفق ما أعلنه المركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلي للجامعات.

وأعرب الدكتور محمد محمود حافظ مؤسس مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بوزارة التعليم العالي ومدير مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة عن فخره واعتزازه بهذا الفوز , والذي يأتي انعكاساً لما حققته الجامعة من مكانة متميزة في هذا المجال وقدرتها على تحقيق أعلي نسبة لتفعيل المقررات الإلكترونية من خلال النجاح في بلوغ أعلي مستوي لوصول المقررات إلي الطلاب وإقناع قاعدة عريضة منهم بجدوى الإقبال علي تلك المقررات , وهو ما انعكس في بلوغ نسبة النجاح في الامتحانات النهائية إلي 100 % ووصول تطبيقات التعليم الإلكتروني إلي أبعد نقطة ممكنة وذلك لمختلف الطلاب بمحافظة الوادي الجديد.

وتوجه الدكتور حافظ بالشكر للدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة ولإدارة الجامعة لما تقدمه من رعاية ودعم للمركز وتشجيع علي التوسع في استخدام التعليم الإلكتروني وتوفيره لأكبر عدد من الطلاب وهو ما مكن المركز من الوصول إلي تلك المكانة المتميزة بين الجامعات المصرية.

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