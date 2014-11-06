أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. أمن مطروح يضبط 45 ألف قرص مخدر بمسكن تاجر مخدرات بسيوة

Google+ Print

unnamed (88)

تمكنت وحدة مباحث سيوة التابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح اليوم الخميس من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 45 ألف قرص مخدر داخل مسكنه.

كانت معلومات وردت ضباط قسم شرطة سيوة عن قيام ابراهيم م . س ( 46 سنة ) مقيم سيوة بالاتجار في المواد المخدرة فتم تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيوة من ضبطه المتهم بمسكنة وبحوزته عدد 45 ألف قرص لعقار التامول المخدر .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات سيوة وجارِ العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 

unnamed (87)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا