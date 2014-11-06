بالصور.. أمن مطروح يضبط 45 ألف قرص مخدر بمسكن تاجر مخدرات بسيوة

تمكنت وحدة مباحث سيوة التابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح اليوم الخميس من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 45 ألف قرص مخدر داخل مسكنه.

كانت معلومات وردت ضباط قسم شرطة سيوة عن قيام ابراهيم م . س ( 46 سنة ) مقيم سيوة بالاتجار في المواد المخدرة فتم تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيوة من ضبطه المتهم بمسكنة وبحوزته عدد 45 ألف قرص لعقار التامول المخدر .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات سيوة وجارِ العرض علي النيابة العامة للتحقيق.