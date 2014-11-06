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السيطرة على حريق في مدرسة بشبين القناطر دون خسائر في الأرواح

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السيطرة على حريق في مدرسة بشبين القناطر دون خسائر في الأرواح السيطرة على حريق في مدرسة بشبين القناطر دون خسائر في الأرواح

أرشيفية

نجحت الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق شب بأحد المدارس المغلقة، بجوار مدرسة الثانوية التجارية للبنات بمدينة شبين القناطر، بعد إصابة 11 طالبة بحالات إختناق، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، من العميد سامي غنيم رئيس المباحث، وبالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران في كميات من الأشجار بمدرسة سعد زغلول ، وإطلاق شائعة انفجار قنابل بداخلها مما أدى إلى حدوث حالة من الهياج بين الطالبات.

تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، ومنع امتداه للمدرسة والمنازل المجاورة، وتولت النيابة التحقيق.

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