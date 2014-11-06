“الإسكان” تعلن المشروعات المستفيدة من الموازنة الإضافية بمليار جنيه حتى يونيو

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قائمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ذات الأولوية، والتى ستستفيد من ضخ الموازنة الإضافية التى اعتمدتها وزارة التخطيط منذ 3 أيام بقيمة مليار جنيه، حيث تقع المشروعات فى محافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، ودمياط، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا)، وستخدم 8 ملايين و762 ألف مواطن فى هذه المحافظات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – فى تصريحات صحفية اليوم الخميس – “إنه تم تقسيم النقاط الساخنة التى تحتاج إلى إنهاء مشروعات قائمة أو مفتوحة وفقا لأولويات قصوى تستفيد من الموازنات الإضافية التى ستضخها وزارة التخطيط لها، مشيرا إلى أن الوزارة تعد جدولا يوضح ما تحتاجه من موازنات إضافية سواء لمياه الشرب أو الصرف الصحى أو الإسكان والطرق، وبحيث يتم إنهاء هذه المشروعات لصالح المواطنين”.

ومن جانبه، أشار المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية إلى المشروعات ذات الأولوية القصوى التى حددها الجهاز بعدد 8 مشروعات للصرف الصحى، ومشروعين لمياه الشرب فى 4 محافظات.

وأوضح أن المشروعات التى سيتم الانتهاء منها ستخدم 3 ملايين و436 ألف نسمة فى هذه المناطق، معلنا أن هذه المشروعات ستنتهى فى 30 يونيو المقبل بقيمة 100 مليون جنيه، وهى 3 مشروعات بمحافظة القاهرة، هى صرف صحى مصر الجديدة وتخدم 300 ألف نسمة، وصرف صحى حمامات القبة وتخدم 360 ألف نسمة، وصرف صحى عين شمس وتخدم مليونين و400 ألف نسمة، إضافة إلى مشروعين بالجيزة هما صرف صحى الإمام الغزالى ويخدم 75 ألف نسمة، وسيتم إنهاؤه فى 11 يناير المقبل، وصرف صحى كعبيش ويخدم 75 ألف نسمة وسيتم إنهاؤه فى الأول من يناير المقبل أيضا.

وبين أن من بين المشروعات مشروع صرف صحى أكياد دجوى وشبكات صرف صحى طوخ (جزيرة الأحرار – طنط الجزيرة – كفر الرمالات بالقليوبية)، ويخدم 36 ألف نسمة، بجانب مشروع صرف صحى للمناطق A وB كينج مريوط بالإسكندرية، ويخدم 800 ألف نسمة، على أن يتم إنهاء هذه المشروعات فى 30 يونيو المقبل.

وبالنسبة لمياه الشرب، قال الفار “إنه سيتم إنهاء التوسع الثالث لمحطة مياه شبرا الخيمة، والتى تخدم مليون نسمة، بجانب حلول عاجلة لحل مشاكل المياه بالقليوبية (محطات معالجة سطحية)، وتخدم 280 ألف نسمة، كما سيتم إنهاء المشروعين فى 30 يونيو المقبل.

ومن ناحيته، أعلن اللواء سيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أن المشروعات التى تم إدراجها ضمن الأولويات هى استكمال مشروع مياه ديروط المرشحة بطاقة 86.4 ألف متر مكعب فى اليوم بمحافظة أسيوط، وتخدم 130 ألف نسمة وستنتهى يونيو المقبل، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من محطة مياه البستان بدمياط، والتى ستخدم 260 ألف نسمة وتنتهى جزئيا فى يونيو المقبل، إضافة لاستكمال سوهاج غرب (الشوش) بطاقة 86 ألف متر مكعب فى اليوم، وتخدم 181 ألفا و581 نسمة، بجانب استكمال محطة دار السلام بطاقة 60 ألف متر مكعب فى اليوم، وتنتهى جزء من الشبكة خلال الشهر الجارى، على أن يتم استكمالها حتى يونيو المقبل، وتخدم 352 ألفا و555 نسمة.

وأوضح العشرى أنه بالنسبة لمحافظة قنا، فسيتم استكمال توسعات محطة النجمة والحمران أبو تشت من 52 إلى 104 ألاف متر مكعب فى اليوم، وتخدم 152 ألفا و612 نسمة، فضلا عن استكمال المرحلة الثانية لمحطة مياه المعصرة ملوى بالمنيا، والتى تخدم 315 ألفا و113 نسمة، إلى جانب توسعات مياه بنى مزار بتعداد 185 ألف نسمة، وسيتم الانتهاء منها الشهر المقبل.

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