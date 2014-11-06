التضامن: لجنة مشتركة بالتنسيق مع الصحة والداخلية لمكافحة الإدمان

خاطبت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، لتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم والصحة، والصندوق، لإعداد ومتابعة خطة تنفيذية عاجلة للكشف عن حالات التعاطى بين سائقى أتوبيسات المدارس كإجراء احترازي عاجل.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستضم ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بما يضمن تكامل الجهود للتصدى للظاهرة بشقيها العلاجي والتأهيلي والأمني، مؤكدة تسخير جميع إمكانيات الصندوق لإنفاذ مهمة اللجنة المقترحة، نظراً للارتباط الوثيق بين تعاطى المواد المخدرة وحوادث الطرق.

وكشفت الوزيرة أنه بالتنسيق مع عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ستكثف حملة إعلامية على التليفزيون لتوعية السائقين بخطورة المخدرات، وارتباطها بحوادث الطرق، لافتة إلى التنسيق مع مختلف القنوات الفضائية للمشاركة في الحملة.

ودشن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مسابقة فنية تحمل رسائل إبداعية لمكافحة انتشار المخدرات، وكيفية الوقاية منها بعنوان «من وإلى الشباب»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وشارك في المسابقة أكثر من 5000 شاب وفتاة بأعمالهم الفنية، وشملت جميع الأنشطة الفنية من عروض مسرحية وفنون شعبية.

وقالت «والي» إن الهدف من المسابقة الاستفادة من الإبداعات الفنية للشباب، وتوظيفها في كيفية الوقاية من انتشار المخدرات، خاصة بعدما أشارت البيانات إلى أن بداية الإقدام على التعاطى تبدأ في سن مبكرة، وفى الفئة العمرية أقل من 15 عامًا، ما يعد إنذارًا خطيرًا يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لمواجهة الظاهرة، لافتة إلى أن المسابقة تضمنت الغناء الجماعي والفردي، وكتابة القصة والزجل والشعر والتصوير الفوتوغرافى والرسم الزيتى والعادى، بمشاركة أكثر من 5 آلاف من مختلف المحافظات.